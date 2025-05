FOTO Miks on selle Indoneesia hõimu liikmete silmad jääsinised? Müsteerium peitub just selles

Indoneesia kaguosas, Sulawesi saare lähedal asuva Butoni saare elanikud on viimasel ajal pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. Põhjuseks pole mitte saare looduskaunidus ega kultuuriline rikkus, vaid väike rühm inimesi, kellel on silmatorkavalt sinised silmad – nüüd on videod neist imeilusate silmadega hõimu liikmetest läinud sotsiaalmeedias levima.