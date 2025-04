Jutt käib kaasaskantavatest akupankadest, mis on paljude jaoks puhkuse asendamatu osa. Siiski ei ole lubatud neid kaasa panna registreeritud pagasisse, vaid need peavad asuma käsipagasis. Põhjus? Tulesüüte oht.

Suurbritannia tsiviillennundusamet (CAA) selgitab, et valesti toodetud, kahjustatud või valesti käsitletud liitiumakud võivad sattuda niinimetatud termilisse ülekoormusse. See tähendab, et aku võib üle kuumeneda, süttida või isegi plahvatada, põhjustades ohtu läheduses asuvatele seadmetele, vahendab Daily Mail.