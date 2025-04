Kevadine Holland kutsub

Eelkõige on Leiden tuntud Madalmaade vanima ülikooli asukohana (asutatud 1575), aga see on ka linn, kust algas Hollandi tulbikasvatus. Hortus Botanicus Leiden on Hollandi vanim botaanikaaed, mille rajas Leideni ülikool juba 1590. aastal. Just seal kasvatati 1593. aastal esimesed Hollandi tulbid, seda peetakse siin siiani auasjaks ning seetõttu võib siin aias tulpe kevadeti imetleda juba tunduvalt varem kui kurikuulsas Keukenhofi lillepargis. Lisaks tulbikasvatusele on ka nartsissikasvatus siin hoogsalt jõus.