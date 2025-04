VIDEO Südantliigutav hetk Vatikanis: eakas nunn rikkus protokolli, et hüvasti jätta oma ammuse sõbraga

Tavaliselt on ligipääs paavsti säilmetele lubatud vaid kardinalidele, piiskoppidele ja preestritele, kuid Vatikan otsustas seekord teha erandi. Õde Jeanningros, kes on pärit Prantsusmaalt ja Argentinast, oli nähtavalt liigutatud, kui ta lähenes paavsti kirstule ning võttis taskurätiku, et pisaraid pühkida.