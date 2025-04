KAS TEADSID? Üllatav põhjus, miks Vene astronaudid kandsid alati relva kaasas

Kui mõelda astronautidele ja relvadele, tuleb pähe pigem ulmefilm, mitte päris elu. Ometi on tõsi, et Nõukogude Liidu ja hiljem ka Vene kosmonaudid kandsid oma kosmoselendudel kaasas tulirelva – kuid mitte selleks, et end üleval kaitsta, vaid hoopis millekski muuks...