«Ma arvasin, et kui midagi lähekski valesti, siis võiks surm Everesti tipus olla rahulik – nagu vaikselt kustumine, sest hapnikku on nii vähe. Aga ei. Tipp on tuuline, karm ja vaenulik – see ei ole hea koht, kus olla,» rääkis ta intervjuus RedBullile.