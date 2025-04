Eestlaste seas populaarse Tenerife saare elanikud on teada andnud uutest massilistest meeleavaldustest, mis toimuvad juba sel kevadel. Kohalikud protestijad hoiatavad, et saar on üle rahvastatud ja ei suudeta enam taluda miljonite turistide iga-aastast saabumist – eriti just brittide tulekut.