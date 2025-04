Tragöödia Itaalias: köistee õnnetuses hukkus neli turisti

Õnnetus juhtus Monte Faito mäel. Hetkel on teatatud neljast hukkunust. Üks inimene sai ametnike sõnul raskelt viga ja toimetati helikopteriga haiglasse.

Mitmed Itaalia meediakanalid teatasid, et üks vagunit kandnud trossidest rebenes, kui vagun liikus üle oru.

De Luca lisas, et päästetöid raskendavad keerulised ilmastikuolud – piirkonnas on tihe udu, tugev tuul ja vihm –, mis muudavad juurdepääsu 1500 meetri kõrgusel asuvale õnnetuspaigale väga keeruliseks.

Mõned tunnid enne õnnetust teatasid Itaalia meediakanalid, et köistee oli seisma jäänud ja mitmed inimesed päästeti vagunitest, mis olid peatunud oru madalamates osades.

Castellammare di Stabia linnapea ütles, et nende hinnangul purunes vagunit vedav tross. «Hädapidur mäe allosas töötas, kuid ilmselt mitte see, mis asus mäe tippu jõudvas vagunis,» ütles ta Itaalia meediale. Linnapea lisas, et köisteele tehakse regulaarselt ohutuskontrolle.