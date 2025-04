SÜDAMLIK Üllatav põhjus, miks ühes Tokyo restoranis töötavad vaid dementsusega inimesed

Tokyos asuv The Restaurant of Mistaken Orders ehk ekslike tellimuste restoran pakub külastajatele ainulaadset ja toredat einestamiskogemust – nimelt teenindavad seal külastajaid dementsusega inimesed, kes võivad toidutellimused kogemata segi ajada. Ent just see ongi osa restoranikontseptsioonist.