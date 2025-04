Esmaspäeva hommikul startis Lääne-Texasest Blue Origini New Shepard rakett, viies kosmosesse kuueliikmelise, ainult naistest koosneva meeskonna. Tegemist oli New Shepardi üheteistkümnenda mehitatud lennuga kosmosesse.

Seekordne missioon oli tähelepanuväärne mitte ainult osalejate tõttu, vaid ka seetõttu, et ainult ligikaudu 15 protsenti kõigist üle 700 inimesest, kes on seni kosmosesse reisinud, on olnud naised.