Giza püramiidid päästetakse pealetükkivate müüjate haardest

Egiptus on käivitanud ulatusliku arendusprojekti, et tuua kord Giza platoole – alale, kus asuvad maailma kuulsaimad vaatamisväärsused, sealhulgas Suur püramiid ja sfinks. Aastakümneid kestnud segadus, pealetükkivad teenusepakkujad ja kehv korraldus on rikkunud miljonite turistide kogemuse.