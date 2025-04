Massiline lennutühistamiste laine Euroopas: kaks suurt eestlastele populaarset lennujaama on suletud

Itaalias alustasid EasyJeti salongitöötajad neljatunnist streiki, mis mõjutab tugevalt Milanosse ja Napolisse saabuvaid ning sealt väljuvaid lende. EasyJet kinnitas, et püüab reisijatele pakkuda alternatiivseid lahendusi: «Teeme kõik võimaliku, et vähendada häireid ja teavitame kliente otse nende valikutest,» kinnitas lennufirma esindaja.

Samas on Kreekas seiskunud sisuliselt kogu lennuliiklus, kuna lennujuhid ühinesid riikliku 24-tunnise üldstreigiga. Ateena lennujaamas tühistati hommikuks üle 170 lennu, Thessalonikis ligi 50. Tühistatud on ka kümneid lende Kreetale, Rhodosele ja mujale.

Kõige enam on kannatada saanud Kreeka rahvuslik lennufirma Aegean Airlines, kuid suure löögi on saanud ka EasyJet ja Ryanair. Kokku on mõjutatud üle 200 lennu, sealhulgas kümned Ühendkuningriigist Kreekasse suunduvad reisid.