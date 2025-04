PUHKUS VÕI PÕRGU? Kui märkad hotellis neid ohumärke, hoia sellest heaga eemale

Turismihooaeg on ukse ees, puhkused suures osas planeeritud ja hotellide broneerimist tuleb praegu vaat et kõige sagedamini ette. Enamik meist loodab, et broneeritud tuba pakub mugavust ja turvalisust. Kuid mitte kõik hotellid pole nii ohutud, kui esmapilgul tundub, ja reisispetsialist loetleb üles ohumärgid, mis peaksid sind ummisjalu põgenema panema.