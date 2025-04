Ühendkuningriigi 76-aastane kuninganna Camilla kannatab nimelt aerofoobia all – see tähendab hirmu tugevate õhuvoolude ja lendamise ees.

Ajakirja Majesty peatoimetaja Ingrid Seward paljastas, et Camilla on enne iga reisi tugevalt ärev. «Eriti just pikad lennud valmistavad talle stressi,» selgitas Seward ajakirjale OK!.