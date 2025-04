Hiinas, eriti sellistes piirkondades nagu Guilin, Li jõe ääres, on sajandeid kasutatud üht erakordselt nutikat kalapüügi meetodit – kormoranipüüki. Selle asemel, et ise kalu võrku püüda, lasevad kalurid töö ära teha kormoranidel – suurtel, mustade sulgedega veelindudel, kes on tuntud oma osava sukeldumisoskuse poolest.