PÕNEV! Sahara kõrbe hiljutine avastus võib Aafrika ajaloo ümber kirjutada

Kuigi nii vanade jäänuste avastamine on haruldane, ei ole see iseenesest enneolematu. Eriliseks muudab selle avastuse aga asjaolu, et seni polnud teada, et selles koopas oleks kunagi inimjäänuseid leitud – seni oli koopas avastatud vaid koopamaalinguid.

Koobas, mille seintele on joonistatud inimkujutised, asub piirkonnas, mida nimetatakse Roheliseks Saharaks. Avastatud kehad on looduslikult mumifitseerunud ning teadlased usuvad, et need kuulusid inimrühmale, keda tuntakse Takarkori nime all ja kes elasid isolatsioonis tuhandeid aastaid.