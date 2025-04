SUUR GALERII Finnair tähistab sakura hooaega Marimekko yukata’dega

Finnair pakub igapäevaseid lende mõlemasse Tokyo lennujaama – nii Hanedasse kui Naritasse. Tänu sellisele graafikule on reisijatele tagatud suurem paindlikkus ja mugavus. Sel suvel lendab Finnair ka iga päev Osakasse, mis on ajastatud 13. aprillil algava EXPO-ga. Finnair on ka ainus Euroopa lennufirma, kes tegutseb Nagoya suunal, pakkudes neli lendu nädalas.