Naine rääkis, kuidas ta lendas koos tütrega New Yorgist koju ning istus lennuki tagaosas. Lennuk valmistus just õhkutõusuks, kui meesreisija püsti tõusis ja hakkas lennuki tagaosa suunas kõndima – ilmselt soovides tualetti minna, meenutas Juntgen. Stjuardess palus mehel tagasi oma kohale istuda, kuid too keeldus, vahendab New York Post.