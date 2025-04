KAS TEADSID? Need salajased väljendid tähendavad, et lennuki pardal on midagi väga valesti

Just seetõttu on stjuuardid ja stjuardessid välja töötanud spetsiifilised koodid ja fraasid, et viidata eriolukordadele – alates lennuki kaaperdamistest kuni kadunud lasteni – ilma reisijaid hirmutamata. See «salakeel» võimaldab meeskonnal «diskreetselt olukordadest teada anda», tihti nii, et reisijad ei saa midagi arugi, rääkisid Wanderi reisieksperdid ajalehele HuffPost.