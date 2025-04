Noor naine räägib uhkusega, kuidas ülekaalus pagasi Ryanairi pardale smugeldas

Odavlennufirmade üha rangemaks muutuvad pagasi kaalu- ja mõõtmete reeglid ajavad paljudel reisijatel harja punaseks. 20-aastane Ameerika tudeng Grace Hale leidis nutika, kuigi küsitava viisi, kuidas Ryanairi rangeid käsipagasi reegleid vältida. Kui tema joped ja kosmeetikakott ei mahtunud lubatud pagasipiirangute alla, otsustas ta eriti pöörase plaani kasuks – ja see töötas laitmatult. Kuid kas see on kaval või hoopiski äärmiselt ebaeetiline?