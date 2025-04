Elulooraamat avab Soome poliitikute reisikogemusi Euroopas

Soome poliitik Satu Hassi, kes kuulus läinud kümnendil Euroopa Parlamenti ning oli üheksakümnendatel ka Soome keskkonnaminister, kirjeldab oma uues raamatus «Uhma ja Intohimo» («Trots ja kirg» - toim), kuidas reisis 1993. aastal Soome parlamendi esindajana Strasbourgi, vahendab Iltalehti. Soome sel ajal veel Schengenisse ei kuulunud ja pass oli välisreisi jaoks hädavajalik. Lennujaama jõudes avastas Hassi, et on kodust kaasa krahmanud oma 13-aastase tütre passi. Kolleegid julgustasid teda siiski üritama selle isikutunnistusega reisi jätkama, mis ka õnnestus. Hassi leiab, et ilmselt mõjus ta tütar fotol juba noore daamina ning tänab õnne, et ta ei võtnud kaasa oma tütre eelmist passi, millel last oli pildistatud 6 aasta vanuselt ja osade puuduvate esihammastega.