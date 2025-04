On saja määratud istekohaga lennuk. Esimesena peale tulnud reisija kaotas ära oma pileti, mistõttu valib ta juhusliku istekoha. Iga tema järel tulnud reisija istub oma istekohale, kui see on saadaval, kuid kui see on juba hõivatud, peab ta valima ka juhusliku istekoha. Kui suur on tõenäosus, et viimane reisija istub talle ette määratud õigele kohale?