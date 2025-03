Raplamaale on mugav põnevate paikadega tutvuma tulla rongiga. Tallinn-Viljandi rongi pealt tasub maha hüpata Käru peatuses, märkad esmalt kollast majaseina, millel suurelt kiri «Helista emale». Hea meeldetuletus, tulebki emale sõnum saata, et olen õnnelikult pärale jõudnud. Näis, mis edasi saab. Käru jaamas selgub, et oled Eesti ühes huvitavaimas ja originaalseimas muuseumis, mis tegelikult on palju enam kui pelgalt muuseum. Loomulikult on see peamiselt muuseum kärudest. Muuseumisse on kokku otsitud vankreid-kärusid lausa 46st erinevast riigist. Vanemad eksponaadid ulatuvad tagasi 18. sajandisse. Haruldasemad välismaised kärud on enamasti ostetud, meile tuttavamad nõukogudeaegsed vankrid on kunagised omanikud annetanud. Lapsevankrite ja kärude kollektsioon ulatub lihtsatest rikkalikult kaunistatud aristokraatseteni, robustsetest nõukogude mudelitest isetehtuteni.