Pilt on illustratiivne.

Kui oled kunagi märganud, et stjuardessid istuvad õhkutõusul ja maandumisel käte peal, siis see pole lihtsalt harjumus ega viis käsi soojana hoida. Tegemist on turvameetmega, mis aitab võimaliku hädamaandumise korral vigastusi vähendada.