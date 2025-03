Õhutee Euroopast Austraaliasse hakkab viima üle põhjapooluse?

Austraalia lennufirma Qantas on pikalt ette valmistatud vahemaandumisi lende Sydneyst Londonisse ja New Yorki. Inglise keeles «Project Sunrise» nime all tuntud lennud võtaksid aega ligi ööpäeva: New Yorki on kõige kiirema lennumarsruudi korral Sydneyst umbes 16000 kilomeetrit ning Londonisse 17000 kilomeetrit. Kui lend New Yorki kulgeks valdavalt üle tohutu Vaikse ooeani, siis maakera ümarust arvesse võttes on kõige lühem marsruut Londoni ja Sydney vahel üle Venemaa. Kasahstani ja Läti vahel tuleks Venemaa kohal veeta neli tundi, kuid praegust olukorda arvestades on Qantas otsustanud Venemaa õhuruumi vältida. Seega kaalutakse alternatiive ning nagu vahendab briti ajaleht Independent, on Qantase uus juht Vanessa Hudson seisukohal, et tuulte teatud suuna puhul on kõige optimaalsem asendusmarsruut hoopis üle põhjanaba: esmalt lennataks Jaapanini ja sealt otse üle arktiliste avaruste Euroopasse, kirjutab veebileht Travel And Tour World.