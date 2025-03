USKUMATU Mis juhtub, kui piloot passi koju unustab?

22. märtsi keskpäeval lennuga UA 198 Los Angelesest Shanghaisse lendama hakanud 257 reisijat jõudsid küll kenasti Vaikse ookeani kohale, kuid veidi enam kui kaks tundi pärast starti pööras Boeing 787 Dreamliner oma nina taas maismaa poole. Põhjus? Selgus, et üks õhusõiduki pilootidest oli koju unustanud oma passi, kirjutab ajaleht Independent

Pahurad reisijad kaeblesid sotsiaalmeedias, et soovimatu paus San Franciscos kestab juba kuuendat tundi ja et olukord on täiesti aktsepteerimatu. Meedia andmeil varustas United Airlines kõiki reisijaid 15 dollari suuruse einestamiskrediidiga ning nimetas San Franciscos plaanivälise maandumise põhjuseks «ootamatut meeskonda puudutavat probleemi». Reisijad jõudsid Shanghaisse uue meeskonna abil 24. märtsi esimesel tunnil.