Selgusid peamised põhjused, mis rikuvad eestlaste reisiplaane

Mõnikord juhtub ka seda, et reisi peamiseks eesmärgiks olnud üritus tühistatakse. «Kõige sagedamini on need spordiüritused, kontserdid ja etendused, kus pärast piletite ostmist teatab korraldaja, et üritus jääb ära,» selgitas Kööts. Hiljaaegu jõudis ka Eesti meediasse uudis, et popstaar Justin Timberlake tühistas sõna otseses mõttes viimasel hetkel oma kontserdi USAs. «Juhtumeid, kus fännid on juba kontserdipaigas ja siis selgub, et esinemine jääb ära, on ERGO praktikas ette tulnud väga harva. Enamasti tehakse sellised otsused ikka enne, kui inimesed on kohale jõudnud,» rääkis ta. Lisaks kontsertidele on ka spordiürituste tühistamised üsna levinud – näiteks jäävad lumepuudusel ära suusamaratonid.