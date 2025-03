Kruiisilaev pimendati piraatide eemalhoidmiseks

Kruiisikompanii Cunard Line uue aluse Queen Anne pardal luksuslikku maailmareisi sooritavad kliendid said märtsi keskel üllatuse ja ehk mõnelgi puhul ka ehmatuse osaliseks, kui kapten teatas valjuhääldite kaudu, et piraatideohu tõttu suletakse ööks laeva välistekid ning kustutatakse ka sealsed tuled, kirjutab New York Post. Reisijail paluti ohutuse suurendamiseks tõmmata kajutites alla kardinad ja kustutada valgustus siis, kui seda ei vajata. Samuti anti reisijaile nõu viibida oma kajutites ja lukustada uksed. Hiigellaev viibis sel ajal Filipiinide ja Malaisia vaheliste Sulu ja Celebesi merede vetes. 111 päeva kestnud maailmareisile läinud reisijad olid oma teekonda alustanud 7. jaanuaril Hamburgist ning olid Aasiasse reisinud Florida, Panama, Honolulu, Tonga ja teiste eksootiliste punktide kaudu. Tagasi Euroopasse peaks laev jõudma aprilli lõpuks.