Millised riigid on maailma kõige õnnelikumad? Seda küsimust püüab igal aastal lahata maailma õnnelikkuse raport (World Happiness Report), mis avaldatakse ÜRO rahvusvahelisel õnnelikkuse päeval. Uus raport toob esile huvitavaid muutusi nii Euroopa kui ka Ameerika riikide edetabelis, paljastades, kuidas sotsiaalsed struktuurid, majanduslik heaolu ja üldine elukvaliteet mõjutavad inimeste õnnetunnet. Mõned riigid on suutnud oma positsiooni kindlustada, samas kui teised on teinud märkimisväärseid langusi.