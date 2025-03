HÄMMASTAV Teadlaste uus avastus Giza püramiidide kohta võib muuta arusaama Vana-Egiptuse ajaloost kardinaalselt

Uuringud näitasid, et Khafre püramiidi, mis on Giza platoo suuruselt teine ehitis, aluse lähedal asub viis identset struktuuri. Need struktuurid koosnevad mitmest tasandist ja on omavahel ühendatud geomeetriliste käikudega. Nende käikude all avastati kaheksa vertikaalset silindrilist kaevu, millest igaüht ümbritsevad allapoole suunduvad spiraalsed teed, ulatudes kuni 648 meetri sügavusele. Kõige sügavamal tasandil ühenduvad teed kahe massiivse kuubikujulise struktuuriga, millest igaühe külg on 80 meetrit.