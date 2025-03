ÄNGISTAVAD LOOD Mitmeid noori eurooplasi on USA piiril pikaks ajaks vahistatud

28-aastane seljakotirändur Rebecca Burke veetis alates aasta algusest aega USAs elades ühe Oregoni osariigi perekonna juures, misjärel tahtis rännata üle maismaapiiri edasi Kanadasse Vancouveri linna, et veeta seal aega teise teda võõrustama nõustunud perekonna juures. Kanada ametnikud ei lasknud britti riiki sisse, sest kahtlustasid, et naisel võib olla plaan riigis illegaalselt töötada. Tagasi ei lastud Burket ka Ühendriikidesse, kus oma kodus ehk Ühendkuningriigis graafilise disainerina töötanud naine pandi viisareeglite rikkumises kahtlustatuna hoopiski käeraudadesse ja suunati potentsiaalselt väljasaadetavatele illegaalsetele immigrantidele mõeldud kinnipidamiskeskusse Tacomas, kirjutab briti väljaanne Guardian . Läinud nädalaks oli naist kinni peetud juba üle 10 päeva.

Ajakirjanduse andmeil on kinnipidamise põhjuseks ilmselt asjaolu, et Burke tegi USAs teda võõrustanud perekonna juures elades öömaja eest tänutäheks lihtsamaid majapidamistöid ja jalutas koera, mida on tõlgendatud loata töötamisena.