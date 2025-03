Viljandi, meie oma väike Bullerby

Tallinnast on mugav linnapuhkust Viljandisse veetma tulla Elroniga. Kaks tundi rongisõitu ning leiadki end raudteejaamast, mis avati 123 aastat tagasi. Tookord oli raudtee kitsarööpmeline. 1974. aastal asendati see laiarööpmelise raudteega, jaamahoone valmis üle 100 aasta tagasi ning hävis teises maailmasõjas. Pärast seda ehitati vana asemel stalinistlikus stiilis kivihoone, praegu on see korralikult restaureeritud ja mõjub igati kaasaegsena. Vana vaksal on vaatamisväärsus omaette.

Minu talvine muinaslugu sai alguse Viljandi järve kaldal, paigas, kuhu paljud linna külastajad sattuda ei tea. Selle koha nimi Kassisaba tänav, tänavaks on seda rada künka nõlval võib-olla esmapilgul pisut palju nimetada, kuid tänav ta on ja lausa talviselt muinasjutuline. Siin on iidse tammepuu külge kinnitatud kiik, kust avanevad hingematvalt kaunid vaated ümbritsevale järvele ja majakestele. Otsisin järvelt ka kuulsat Viljandi paadimeest, kuid küllap oli ta karge ilma tõttu puhkusel. Kirjanik Lauri Räpp, kelle vanaema elas Viljandis, on kirjeldanud Viljandi vaimu järgnevalt: «Kuid Viljandil ikka on see oma vaim…, selline, kes on igal pool ja eikuskil ühekorraga. Riivab kedagi õhkõrnalt ja nakatab ravimatu Viljandi armastusega.» Just siin salapärasel tänaval kiikudes tundsin minagi selle vaimu olemasolu, ta nakatab Sind oma ilu, võlu ja valuga ning pääsu sellest pole. Viljandisse armub igaüks, kes siia tänavale satub. Lase tal end juhtida järgmistesse romantilistesse ja põnevatesse paikadesse ning sa tunned, kuidas serotoniinitase sinus tõuseb iseenesest. Sellest saab ühe muinasloo, karge ja talvise, aga ilusa loo algus.