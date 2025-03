Bali kavatseb hakata oma kummalist turismimaksu sisse nõudma kurikavalal moel

Turismimaksu tasumine on kohustuslik, kuid siiani on kontroll olnud sümboolne.

Alates 14. veebruarist 2024 on Balile saabuvad välisturistid pidanud maksma elektrooniliselt 150 000 ruupia (umbes 8.4 eurot) turismimaksu. Tõsi, eri allikate kinnitusel ei ole saabudes keegi selle tasumist kontrollinud, seega on maksu tasumine olnud de facto justkui vabatahtlik. Kuid nüüd on olukord muutumas.