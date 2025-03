PÕNEV! Teadlased avastasid Vaiksest ookeanist 300 aasta vanuse suure mereorganismi, mida on isegi kosmosest näha

Pilt on illustreeriv.

National Geographicu uurimisrühm avastas Vaikses ookeanis Saalomoni saarte lähedalt erakordselt suure ja iidse korallikoloonia. Pavona clavus nime kandev kivikorall on oma välimuselt taimelaadne, kuid on tegelikult suguluses meduuside ja meriroosidega, moodustades kivi meenutava kaitsekihi all hiiglaslikke elavaid kogumeid.