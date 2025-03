Ryanairi reisijaid võivad oodata krõbedad trahvid

Iiri odavlennufirma Ryanair loobub peagi täielikult paberist pardakaartidest ja registreerimislettidest, mis on juba tekitanud mõnedes reisijates pahameelt. See uus funktsioon, mis võimaldab reisijatel ise oma pardakaarte hallata, võib tekitada mõnes reisijas eksliku mulje, et enam pole vaja varakult lennujaama minna. Kuid see ei vasta tõele.