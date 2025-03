Üks kõige jahmatavamaid fakte on see, et kõigil kruiisilaevadel on tekialustes peidetud morg. «Ja seda kasutatakse sagedamini, kui arvata võiks,» märkis töötaja. Kui reisija sureb merel, hoitakse tema keha laeval seni, kuni jõutakse järgmisesse sadamasse.