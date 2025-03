Dalai Laama: minu järglane sünnib vabas maailmas, mitte Hiinas

89-aastane Tiibeti vaimne juht kirjutab oma teoses «​Voice for the Voiceless», et tiibetlased kogu maailmas soovivad Dalai Laama institutsiooni jätkumist ka pärast tema surma. Reutersi poolt ülevaadatud ja teisipäeval avaldatav raamat tõstab esile mehe varem väljendatud mõtet, et vaimsete juhtide jada võiks temaga lõppeda, kuid esmakordselt märgib ta otseselt, et tema järglane sünnib vabas maailmas.