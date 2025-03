VÕIMAS! Eestlanna maailmamuutva missiooniga ühinevad nii FIFA kui Los Angelese olümpia

Spordimaailma suursündmused FIFA maailma karikas ja 2028. aasta Los Angelese olümpiamängud on liitunud Eesti süvaveeujuja Merle Liivandi ja tema meeskonna algatusega Team Ocean, et suurendada teadlikkust ookeani reostuse ja kliimamuutuste mõju kohta veekeskkonnale. Viimastel nädalatel on see teema pälvinud tähelepanu ka mainekates väljaannetes, nagu Forbes ja NPR.