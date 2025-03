Tallinna lennujaam pälvis Euroopa parima lennujaama tiitli

«See tunnustus on erakordne saavutus kogu meie meeskonnale,» ütles Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike. «Oleme järjepidevalt investeerinud, et pakkuda reisijatele parimat kogemust alates mugavast check-in protsessist kuni muude lennujaamateenuste kõrge kvaliteedini. Saavutatud tiitlid näitavad, et meie pingutused on kandnud vilja ja reisijad hindavad meie tööd kõrgelt.»