Venelane päästis soomlannad vägistajate käest

Tai ühes kõige armastatumas kuurortpiirkonnas Phuketis leidis 8. märtsil varastel hommikutundidel aset tõeliselt rahvusvaheline draama, milles ohvriteks kaks Soomest pärit naist, keda üritasid hotellis Neptuna rünnata kolm eile sinna järgnenud meest. Naisi tõttas kaitsma 44-aastane vene turist Aleksandr Belinskii, kes väljaande Khaosod English andmeil oli ka ühe soomlanna partner, kuid väljaande Nation Thailand andmeil kõndis siiski lihtsalt õigel hetkel vägistamisohus soomlannade toast mööda ning väljaande Mothership andmeil tuli kohale kisa peale. Ajakirjandusväljaanded kinnitavad, et venelane sai kakluses näovigastusi ja toimetati Phuketi haiglasse ravile.

Nagu raporteerib ajaleht Jerusalem Post, peeti ründajaiks algul Iisraeli turiste, kuid tegemist oli valesüüdistusega ning nüüdseks on võetud vahi alla üks türklane ja kaks sakslast. 23-aastase türklase nimi on Salaman, 22 ning 30 aastat vanad Saksa kodanikud kannavad Tai ajakirjanduse andmeil aga nimesid Cem ja Can.