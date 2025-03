Air France ja KLM heidavad silma TAP Air Portugalile

Lennundusteemalised veebilehed Ch-aviation ning Aviation Direct on viidanud, et TAP Air Portugali enda valdusse saamise strateegia võib olla suure Lääne-Euroopa lennunduskontserni jaoks sarnane nagu SASi puhul, kus Air France ja KLM soetasid 19.9% suuruse osaluse, misjärel varem aastakümneid Star Alliance ridades lennanud ja koguni selle alliansi asutajaliikmeks olnud SAS liitus mullu sügisest Skyteamiga. Analüütikute hinnangul on kindel, et TAP oleks Air France-KLM Groupi omanikeringi ilmudes samuti Skyteami liikmeks saamas.

Samas on siiani Portugali riigile kuuluva TAPi erastamisel tahtjaid teisigi: mullu sügisel väljendas huvi TAPi investeerimise vastu ka Lufthansa, on kirjutanud veebileht One Mile At The Time. Lufthansa Group on ülepea tugevdamas oma positsiooni Lõuna-Euroopas, kus tänavu jaanuaris sai endale 41% suuruse osaluses varem Skyteami kuulunud ITA Airways´is, mis kuulub nüüd Star Alliance´i ja juba teise Itaalia lennufirmana ka Lufthansa Groupi. Ka on TAPis osaluse ostmisel väga tõenäoliseks kandidaadiks peetud ka IAGd (British Airways ja Iberia), kirjutas jaanuaris Reuters. Mullu jäi IAG Brüsseli poolt tekitatud takistuste tõttu ilma osalusest Hispaania lennufirmas Air Europa. Euroopa lennundusregulaatorid on väljendanud muret, et lennundusturu liigne konsolideerumine mõjutab negatiivselt lennuhindu, vahendas Reuters.