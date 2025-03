ÄGE! Eesti teater tõi 6000 kilomeetri kaugusel ookeani taga kokku saalitäie eestlasi

Lavastaja Kersti Sillaotsa käe all tõid Herkki Haldre, Evelyn Karlsson, Ketli Piirsalu ja Julia Selge lavale vaimuka teatritüki «Mees», mille keskmeks oli arutelu meheks olemise üle. Restoranis kihiseva pokaali taga püüdsid naised lahti muukida küsimust «Mis imeloom see mees siis õigupoolest on?» – miks nad vahel naeravad oma naljade üle, mida keegi teine ei mõista, miks nad väidavad, et «mul on kõik korras», kuigi ilmselgelt pole, miks nad võivad tunde põrnitseda teleriekraani, reageerimata ühelegi küsimusele, või miks nad usuvad, et nõud kraanis pesevad end ise puhtaks? Aga me teame, et pealtnäha karvase ja tugeva mehe kesta all võib peituda õrn ja hellust vajav mõmmik, kes igatseb armastust ja lähedust, kelle mõne päeva suurim soov võib olla lihtsalt naise embuses olla. Kuidas siis pakkuda mehele seda turvatunnet, mida ta vajab, et ta tunneks end kuulatuna ja mõistetuna? Sest tõsiasi on see – kui mees tunneb, et teda kodus ei kuulata ega väärtustata, võib ta hakata seda tähelepanu mujalt otsima. Just neil teemadel lavastus arutleski, pakkudes samal ajal ohtralt naeru ja äratundmisrõõmu.