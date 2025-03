EETIKA Tallink muutis munavalikut, Viking Line panustab ausale kohvile

Eesti laevandushiiglane Tallink Grupp on teatanud, et alates 1. märtsist 2025 kasutatakse Tallink Silja reisilaevadel ja ka Tallink Hotelsi hotellides toiduks vaid õrrekanade mune. Tallink Grupi toitlustusvaldkonna juhi Marko Makke sõnul on see oluline samm loomade heaolu toetuseks. Aastas pannakse pressiteate kohaselt ainuüksi Tallink Silja laevadel nahka umbes 1,3 miljonit kanamuna, 15 000 vutimuna ja üle 70 000 kilogrammi munamassi.