VIDEO Kuidas loomad tegelikult lennukiga reisivad?

Loomade reisimine on sageli teema, millele vähesed on mõelnud. Kuidas tagatakse, et meie lemmikloomad tunneksid end turvaliselt ja mugavalt, kui nad õhku tõusevad? Kuigi see on paljuski nähtamatu osa lennureisist, on see äärmiselt oluline. Alates väikestest koertest ja kassidest kuni eksootiliste loomade ja suurte koerte puurideni – iga reis nõuab hoolikat planeerimist ja ettevaatusabinõusid. Kuidas aga kõik see tegelikult välja näeb?