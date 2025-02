VIDEO Tommyle konkurents?! Hurmuritest Eesti mehed tegid «Espresso Macchiatost» ägeda kaveri

Nimetage üks eestlane, kelle peas ei kumiseks viimasel ajal jupike: «Mi amore, espresso macchiato!» Tommy Cashi tänavune Eurovisiooni laul on tõusnud tõeliseks sensatsiooniks – mitte ainult kodumaal, vaid ka rahvusvahelisel areenil. Laulust on tehtud arvukalt kavereid ja nüüd lisandub nende sekka ka vägagi meeleolukas kaver meie oma Lõõtsavägilastelt, see sündis ootamatult kodumaast 6000 km kaugusel.