VIDEO «Kuidas ta seda teeb?» Eestlanna eriline oskus lööb rahvusvahelises meedias laineid

​Eestlannast Muay Thai võitleja Marie Ruumet on sotsiaalmeedias tõeline sensatsioon, kuid seekord mitte ainult oma sportlike saavutuste pärast. Fännid üle maailma imetlevad tema hämmastavat tai keele oskust, millele on reageerinud ka kohalikud tailased ise. Paljud on küsinud: kuidas ta seda oskab?