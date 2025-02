Lennujaamas filmitud video näitab Toronto lennuõnnetust

Nüüdseks on sotsiaalmeedias levima hakanud ka video, mis on Kanada väljaande Citynews hinnangul ilmselt filmitud lennujaamatöötaja poolt. Uudistekanalis CNN seostab Embry-Riddle aeronautikaülikooli kaasprofessor reisijate pääsemist asjaoluga, et kütus, mis küll süttis, on kaasaegsetel lennukitel tiibades ja mitte salongi all lennuki põhjas, nagu see oli tavaks lennunduse algaegadel. Samuti põhjendas ekspert reisijate pääsemist turvavööde ja kuni 16 G suurust ülekoormust vastu pidama disainitud lennukitoolidega.