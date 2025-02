OSALE KA Mis teeb eestlasest eestlase? «Söö kasvõi toores kilu keset poodi ära!» Sotsiaalmeedia on vallutanud uus lõbus trend

Eestlase identiteet on segu ajaloolisest vastupidavusest, looduslähedusest ja tugevalt juurdunud tavadest. Eesti rahvustunne on kujunenud pikkade sajandite jooksul, olles tugevalt seotud meie keele, traditsioonide ja vaikse, ent kindlameelse iseloomuga. Samuti on eestlastele omane tagasihoidlikkus ning eneseiroonia, mida see TikToki trend ka suurepäraselt peegeldab. Paljude jaoks on eestlaseks olemine midagi rohkemat kui ainult kodumaa pinnal elamine – see on ellusuhtumine, mille keskmes on iseseisvus, visadus ja omamoodi uhkus oma juurte üle.