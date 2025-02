Mees jagas Redditis oma lugu sellest, kuidas teda oli ees ootamas viietunnine rongisõit ning milleks ta oli eelnevalt broneerinud endale istekoha, et tagada mugavus. Kuid rongi jõudes avastas ta, et tema istekoha oli hõivanud rase naine oma partneriga. Ta teavitas naist, et ta broneeris spetsiaalselt just selle koha, kuid tundus, et see jutt ei huvitanud kumbagi istujatest.