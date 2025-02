See saar on tuntud saja-aastaseks elavate inimeste poolest – kas võti peitub ühes joogis?

Itaalia saar Sardiinia, tuntud oma hingematva looduse ja päikeselise kliima poolest, on ka üks maailma nn sinistest tsoonidest – piirkondadest, kus inimesed elavad ebatavaliselt kõrge eani. Pikaealisuse ekspert Dan Buettner on aastaid uurinud, miks just selle Itaalia saare elanikud jõuavad sageli 100. eluaastani. Ta usub, et nende pika elu saladus peitub mitte ainult tervislikus eluviisis, vaid ka ühes üllatavas joogis: punases veinis.